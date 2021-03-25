Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области 25 марта подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 363 положительных результата исследования.

В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 375 человек. За весь период 650 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.