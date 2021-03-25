Элиста, , 13:58 — REGNUM Жители посёлка Цаган-Аман Юстинского района используют опасную для здоровья воду. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Республики Калмыкия 25 марта.

В ходе прокурорской проверки установлено, что вода, которую подаёт МУП «Тепловик», не соответствует санитарным требованиям как по микробиологическим, так и по паразитологическим показателям. Данное нарушение «создает угрозу здоровью людей и может явиться причиной возникновения инфекционных заболеваний».

Одна из причин грязной воды — сильная изношенность водопроводных сетей. Износ коммуникаций общей протяжённостью более 31 километра составляет 85%. Водопроводные сети находятся на балансе Юстинского муниципалитета. Прокуратура намерена через суд обязать власти заменить водопроводные сети холодного водоснабжения.