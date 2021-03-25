Москва, , 13:55 — REGNUM Российским чиновникам не приходит в голову, что рабочих для строительной отрасли можно привлекать из числа местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что по итогам 2020 года в Москве на 20% уменьшилось число мигрантов.

«Официальные лица уже заявили, что строительному комплексу не хватает 1 млн 200 тыс. мигрантов. И что будто бы надо срочно найти способ их завезти. А мысль о том, что в России можно давать работу гражданам России, в голову чиновникам не приходит, — сказал Делягин. — Поэтому трудовых мигрантов, конечно, завезут, и их будет больше, чем раньше. Потому что, помимо вопроса обеспечения рабочей силой, как понимаю, стоит задача замены людей, культура которых рассматривает коррупцию как преступление, людьми, которые рассматривают коррупцию как нормальную деловую транзакцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов назвал несколько факторов, которые будут способствовать сокращению количества трудовых мигрантов.