Москва, , 14:02 — REGNUM Социальные выплаты на детей от трех до семи лет в Подмосковье составят до 13 580 рублей. Соответствующее решение было принято 25 марта на заседании Московской областной думы.

Предполагается, что данная мера поддержки будет охватывать около 116 тыс. человек. В зависимости от уровня доходов семьи выплаты на одного ребенка возрастом от трех до семи лет включительно составит 50, 75 и 100% величины регионального прожиточного минимума для детей.

Требования, по которым будет определяться насколько нуждается в соцподдержке та или иная семья, будут установлены правительством Московской области с учетом условий, установленных законодательством РФ. При этом величина прожиточного минимума в Подмосковье на данный момент составляет 13 580 рублей.

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