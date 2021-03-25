Москва, 25 марта, 2021, 13:53 — ИА Регнум. «Ментальную войну» против России Запад развязалсразу после окончания Второй мировой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 25 марта, комментируя высказывания советника министра обороны России Андрея Ильницкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как сообщалось ранее, Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад развязал против России «новый тип войны» и что целью его действий является «уничтожение самосознания, изменение ментальной основы общества противника».

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« Рассуждая над сказанным генералом Ильницким, важно понимать, что Запад развязал ту войну, о которой он говорит, не вчера и даже не десять лет тому назад; он развязал её сразу после окончания Второй мировой войны. Все последующие годы Запад стремился добиться слома советской культурно-исторической, или, как сейчас говорят, цивилизационной основы. К середине 1980-х годов он добился этого. Сегодня Запад идёт дальше, работает на подрыв традиционного самосознания народов России, прежде всего русского народа как основы российской политической нации.

Из перечисленных генералом Ильницким мер борьбы с идейной агрессией Запада я выделю мысль о необходимости налаживания диалога между властью и консервативным большинством населения России. Начать это дело правильно было бы с признания властью того очевидного факта, что инициатором сегодняшней патриотической волны была не она. Она лишь с запозданием сменила свой либеральный прозападный дискурс на дискурс патриотический, а большое число мыслителей-патриотов — от Вадима Кожинова и Александра Панарина до Сергея Кара-Мурзы и Андрея Фурсова, и этот список включает десятки имён, работало над сохранением и развитием отечественной консервативной и, шире, традиционалистской мысли все 1990-е и 2000-е годы. Этот задел сегодня надо всецело определить в арсенал смысловой войны с внешним и внутренним Западом.