Токио, , 13:52 — REGNUM В магазинах App Store и Google Play состоялся релиз мобильной версии игры Final Fantasy VIII Remastered. Об этом 25 марта сообщает «Игромания».

Размер приложения составляет 2,6 ГБ. «Игромания» отмечает, что приобрести ремастер-версию Final Fantasy VIII до 4 апреля 2021 года можно будет за 1590 рублей — после этого цена повысится.

Напомним, что оригинальная Final Fantasy VIII вышла в 1999 году. Она получила множество положительных отзывов и была портирована на различные современные платформы.

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