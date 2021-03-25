Бишкек, , 13:52 — REGNUM Узбекистан поставит в Киргизию 750 млн кВт∙ч электроэнергии с условием возврата в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского министерства энергетики и промышленности.

Стороны достигли договоренности о поставках указанного объема в период с марта по октябрь 2021 года и марта по апрель 2022 года

Принятые меры позволят накопить достаточное количество воды в Токтогульском водохранилище в Киргизии. С июня по август воду используют для полива и для выработки электроэнергии.

Ранее депутат парламента Киргизии Табалды Тиллаев заявил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище достиг уровня 8 млрд куб. метров. После снижения до уровня 5,5 млрд куб метров выработка электроэнергии на ГЭС прекратится.

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