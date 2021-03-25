Москва, , 13:51 — REGNUM В России не видят угрозы для безопасности страны от ракетных пусков, которые осуществила КНДР. Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что в Москве «самым внимательным образом наблюдают за этими испытаниями».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японских военных, они пролетели около 450 км, не поднимаясь выше 100 км, и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Таких запусков не было с 29 марта 2020 года.

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