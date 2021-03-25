Москва, , 13:55 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор СНГ» (подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai в СНГ) представила в России новую специальную версию кроссовера Santa Fe под названием Calligraphy. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Автопроизводитель оснастил спецверсию стильной радиаторной решёткой, покрытой тёмным хромом. Также модель выделяется панорамной крышей с люком и 20-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава.

Для кроссовера предусмотрены девять вариантов окраски кузова и три варианта цвета салона. Кресла в Santa Fe Calligraphy обтянуты премиальной кожей Nappa, а потолок отделан замшей. Также в автомобиле имеются элементы из алюминия.

Под капотом спецверсии Calligraphy функционирует мотор Smartstream. Также в линейке силовых агрегатов присутствует дизельный движок D2.2 (199 л. с.) и бензиновый мотор G3.5 (249 л. с.).

Максимальная рекомендованная стоимость Santa Fe Calligraphy у модификации с бензиновым мотором G3.5 стоит 3 419 000 рублей.

Ранее компания Hyundai запатентовала внешний вид нового 240-сильного кроссовера Custo 380T. Он получит обвес из неокрашенного пластика, габаритную решётку радиатора с хромированными элементами и фарами с LED-лампами.

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