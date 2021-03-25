Уфа, 25 марта 2021, 14:00 — REGNUM Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор, который был вынесен мужчине в соответствии с вердиктом присяжных заседателей в Уфе. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, весной прошлого года фигурант уголовного дела возвращался домой, по пути он зашел в соседнюю квартиру к проживающей в ней женщине. Следователи считают, что в какой-то момент он поссорился с соседкой, убил ее, затем поджог шторы в квартире и ушел с места происшествия.
Отмечается, что стражи порядка обнаружили на брюках фигуранта уголовного дела следы крови потерпевшей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину обвинили в убийстве сожителя.