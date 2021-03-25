Уфа, , 14:00 — REGNUM Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор, который был вынесен мужчине в соответствии с вердиктом присяжных заседателей в Уфе. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, весной прошлого года фигурант уголовного дела возвращался домой, по пути он зашел в соседнюю квартиру к проживающей в ней женщине. Следователи считают, что в какой-то момент он поссорился с соседкой, убил ее, затем поджог шторы в квартире и ушел с места происшествия.

Отмечается, что стражи порядка обнаружили на брюках фигуранта уголовного дела следы крови потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил оправдательный приговор, вынесенный в соответствии с вердиктом присяжных заседателей, в отношении 32-летнего уфимца», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину обвинили в убийстве сожителя.