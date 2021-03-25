Джакарта, , 13:49 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 6107 случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 25 марта 2021 года в Индонезии выявлено 1 482 559 носителей коронавируса и 40 081 случай смерти.

За сутки число выздоровевших пациентов увеличилось на 4656 до 1 317 199 человек. Эпидемия унесла жизни 98 человек за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca.

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