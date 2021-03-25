Москва, , 13:49 — REGNUM Прививку от коронавирусной инфекции сделал 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, член совета старейшин Московского городского совета ветеранов Василий Пронин. Об этом 25 марта сообщает оперативный штаб Москвы.

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Отмечается, что ветеран принял пока только первый компонент вакцины. Причём сделал это в свой день рождения.

«Я призываю людей старшего поколения не бояться вакцинироваться и понять, что только так мы сможем сохранить себя и здоровье окружающих», — приводят в штабе комментарий Василия Пронина.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова запустил в производство третью отечественную вакцину от COVID-19 «КовиВак».

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