Волгоград, , 13:52 — REGNUM К административной ответственности за нарушение санитарных норм привлечён Усть-Бузулукский психоневрологический интернат Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в объединённой пресс-службе судов региона.

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Как следует из материалов, руководство интерната вовремя не оповестило специалистов Роспотребнадзора о заразившихся коронавирусом постояльцах учреждения. Кроме того, один из заболевших проживал в комнате на четырёх человек, а это превышает допустимые нормы и «способствует ускоренному распространению инфекции».

Постановлением Алексеевского районного суда интернату назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано.