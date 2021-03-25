Шахты, Ростовская область, 25 марта 2021, 13:48 — REGNUM В Ростовской области началась работа ярмарок выходного дня. Второй торговой площадкой станет площадь Ленина в Шахтах, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 25 марта.
Работники донского агропромышленного комплекса представят продукцию на любой вкус: овощи и фрукты, мясо и рыбу, масло растительное и другие товары.
ИА REGNUM сообщало, что первая ярмарка выходного дня состоялась в Азове.
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