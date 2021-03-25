Москва, , 13:48 — REGNUM Комментируя инициативу Роскомнадзора о предоставлении паспортных данных при регистрации в социальных сетях, следует отметить, что в настоящий момент социальные сети требуют подробную информацию о личных данных человека, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова.

«Соцсети, выступая в качестве оператора обработки персональных данных, при регистрации уже запрашивают, помимо имени, фамилии и даты рождения, номер мобильного телефона.

Как известно, приобрести в России SIM-карту без предоставления паспортных данных нельзя, в противном случае в предоставлении данной услуги гражданину будет отказано.

Если же гражданин примет решение предоставить свои персональные данные, пройдет ряд удостоверительных процедур и даст согласие на обработку данных, возникает следующая проблема.

Даже при условии предоставления социальным сетям права выбора — использовать собственные сервисы для получения от пользователей согласия на распространение персональных данных либо возможности единой информационной системы Роскомнадзора — нерешенным остается вопрос о том, кому оператор вправе поручать обработку полученных персональных данных.

В частности, принятый в первом чтении 16 февраля 2021 года правительственный законопроект о порядке обработки персональных данных не ограничивает круг лиц, которым оператор вправе поручать обработку персональной информации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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