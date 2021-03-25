Москва, , 13:52 — REGNUM В текущем году с космодрома «Восточный» запланировано произвести не менее шести пусков. Об этом 25 марта рассказал журналистам генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Сколько (запусков) будет на Восточном? Скажем так, по нашим расчетам не менее шести. Не могу сказать точную цифру, может быть больше», — сказал он.

Также Рогозин пояснил, что из-за того, что, в том числе, коммерческие заказчики наращивают производство космических аппаратов, могут появиться дополнительные заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb на борту.