Москва, , 13:54 — REGNUM Комик Азамат Мусагалиев опубликовал новый выпуск шоу «Я себя знаю», гостем в котором стал дизайнер Артемий Лебедев. Видео попало в тренды YouTube 25 марта.

В рамках проекта гость должен отвечать на вопросы, а в случае неправильного ответа — рассказать стыдную историю о себе. Ролик с участием Артемия Лебедева за сутки набрал более 800 тыс. просмотров.

Напомним, что Артемий Лебедев — российский дизайнер, предприниматель и блогер. Его дизайнерская компания «Студия Артемия Лебедева» проектировала схему московского метрополитена.

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