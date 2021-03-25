Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Вещества, вызывающие рак, были обнаружены в более чем 20 антисептических средств, продаваемых в США, сообщает 24 марта со ссылкой на результаты частных исследований The Hill.

Аптечная сеть Valisure протестировала многочисленные дезинфицирующие средства для рук на предмет содержания химических веществ, в том числе бензола, формальдегида и других, и обнаружила более высокие уровни вызывающего рак бензола почти в двух десятках продуктов, продаваемых в США. Продукция поступила на рынок в прошлом году на фоне общенационального дефицита известных брендов.

После этого Valisure подала петицию в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), призывая провести расследование в отношении дезинфицирующих средств для рук. Представитель FDA сообщил The Hill, что петиция получена и в настоящее время рассматривается.