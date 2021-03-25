Нижняя Тура, Свердловская область, , 14:01 — REGNUM Житель Нижней Туры (Свердловская область) признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Горожанин оставил комментарий в одной из соцсетей. В записи «содержались признаки публичного оправдания террористического акта». На это обратили внимание правоохранительные органы, возбудив уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Что именно написал подсудимый, не уточняется. У мужчины в ходе расследования провели обыски. Суд признал горожанина виновным и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей.

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