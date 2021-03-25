Москва, , 13:50 — REGNUM Формат шествия «Бессмертного полка» в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но организаторы готовятся и к живому, и к онлайн-мероприятию. Об этом руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил 25 марта в медиа-центре МИА «Россия сегодня».

«Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия», — сказал Хуторской.

Он отметил, что проект «Бессмертный полк-онлайн» почти подготовлен к запуску. В настоящее время готовятся шествия в обычном формате. Штаб работает над подготовкой обих форматов в полную силу, подчеркнул глава исполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, шествия людей с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, проходили в России и за рубежом с 2012 по 2019 год. В 2020 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса, мероприятия пришлось перевести в онлайн-формат.

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