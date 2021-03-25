Салехард, , 13:44 — REGNUM На Ямале планомерно ликвидируют дефицит медицинских кадров. За год удалось привлечь в регион 50 узких специалистов, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём докладе депутатам Заксобрания автономного округа.

Большую роль в привлечении кадров сыграло то, что медикам стали начислять полные северные надбавки с первого дня работы. В результате прибывшие в регион врачи вышли на работу в отдалённые арктические посёлки. Например, в Тазовском появился врач УЗИ, в Яр-Сале — инфекционист и педиатр. Появился долгожданный детский кардиолог в Новом Уренгое.

«Мы активно работаем над тем, чтобы ямальские студенты-медики возвращались на работу в родные города. Уже есть такие успешные примеры. Сразу пять молодых специалистов приступили к работе в центральной городской больнице Ноябрьска. Среди них такие нужные в пандемию врачи, как реаниматолог, анестезиолог, терапевт и педиатр», — отметил губернатор ЯНАО.