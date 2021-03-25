Атланта, США, , 13:44 — REGNUM В соревновательном экшене Brawlhalla появятся персонажи из анимационного фильма «Кунг-фу Панда». Об этом стало известно 24 марта из нового трейлера, опубликованного на официальном YouTube-канале игры.

В рамках необычного кроссовера в Brawlhalla добавили трёх персонажей: панду По, Тигрицу и Тай Лунга. Помимо этого, в игре появится новая тематическая карта и соревновательный режим под названием Showdown.

ИА REGNUM напоминает, что Brawlhalla — это многопользовательский файтинг, в котором игроки пытаются выбить соперников за края боевой арены. Релиз проекта состоялся в 2017 году.

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