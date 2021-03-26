Киев, , 04:12 — REGNUM Если исследовать изменение тона статей The Washington Post, посвященных Украине, то можно сделать интересное открытие. Как избрание Джо Байдена президентом США повлияло на представления американских журналистов об Украине и ее властях, а также, что это на самом деле значит, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось бы, восхождение Джо Байдена в президенты должно обернуться для Украины «аттракционом невиданной щедрости», на это намекали и статьи, «Вашингтон Пост», которые истекали сочувствием к Украине, совсем заброшенной совсем не джентельменом Трампом. Но и рекламировать Байдена напрямую еще боязно, кто знал до окончания выборного процесса, не произведет ли информационный взрыв довольно увесистый «украинский кейс», набитый под завязку компроматом против Байдена и его сына. Славословия о счастье, которое вот-вот наступит для Украины под нежной дланью Байдена разразились, когда стало ясно, что Байден скоро выиграет, а компромат неамериканского происхождения в США хождения не получил. Но, хотя это и звучит невероятно, теперь к Украине предъявляются совсем другие требования, теперь, как оказалось, Украина и ее президент Владимир Зеленский должны оказаться способными на многое, чтобы добиться желанной байденовской благосклонности. На что же подбивает «Вашингтон Пост» и так уже, казалось бы, согласную на все Украину?

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