Киев, 26 марта, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Если исследовать изменение тона статей The Washington Post, посвященных Украине, то можно сделать интересное открытие. Как избрание Джо Байдена президентом США повлияло на представления американских журналистов об Украине и ее властях, а также что это на самом деле значит, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМарьян Сидорив.

Иван Шилов ИА REGNUM

Казалось бы, восхождение Джо Байдена в президенты должно обернуться для Украины «аттракционом невиданной щедрости», на это намекали и статьи в «Вашингтон Пост», которые истекали сочувствием к Украине — совсем заброшенной совсем не джентльменом Трампом. Но и рекламировать Байдена напрямую еще боязно, кто знал до окончания выборного процесса, не произведет ли информационный взрыв довольно увесистый «украинский кейс», набитый под завязку компроматом против Байдена и его сына. Славословия о счастье, которое вот-вот наступит для Украины под нежной дланью Байдена, разразились, когда стало ясно, что Байден скоро выиграет, а компромат неамериканского происхождения в США хождения не получил. Но, хотя это и звучит невероятно, теперь к Украине предъявляются совсем другие требования. Теперь, как оказалось, Украина и ее президент Владимир Зеленский должны оказаться способными на многое, чтобы добиться желанной байденовской благосклонности. На что же подбивает «Вашингтон Пост» и так уже, казалось бы, согласную на всё Украину?

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