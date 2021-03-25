Киев, , 13:50 — REGNUM На Украину в ближайшее время доставят первую партию вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Об этом сообщило 25 марта посольство Украины в Китае на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя новость, рассказал, что на Украину поступит 200 тыс. доз вакцины:

«Первая партия 200 тысяч доз, после того, как привезут, они должны пройти лабораторный контроль…» — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Министр добавил, что контроль займёт до десяти дней. Отметим, ранее Степанов анонсировал получение Украиной 700 тыс. доз китайской вакцины.

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