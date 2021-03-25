Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В рамках весеннего призыва-2021 все новобранцы из Ростовской области будут отправлены на двухнедельный карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

Обязательное условие весенней призывной кампании, которая пройдёт с 1 апреля по 15 июля, — самоизоляция. Помимо карантина, который продлится 14 дней, на Дону усилят контроль за своевременным прохождением новобранцами медицинской диагностики.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в ходе весеннего призыва ряды Вооружённых сил РФ пополнили 4,4 тыс. новобранцев из Ростовской области. Они все прошли тестирование на коронавирус.

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