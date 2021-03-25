Нальчик, , 13:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число скончавшихся от последствий COVID-19 достигло 409 человек. За прошедший день зафиксирована смерть еще двоих пациентов, которым не удалось справиться с опасной болезнью. Об этом минздрав региона сообщил на официальной странице ведомства в Instagram.

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В целом в республике сохраняется тенденция к снижению числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждена инфекция у 51 человека — это наименьший показатель за последние месяцы.

Общее число носителей коронавируса достигло в Кабардино-Балкарии 22 500 человек. Выздоровели из них 21 338 пациентов, в том числе 73 за последний день.

В настоящее время в госпиталях получают помощь 262 пациента, в том числе как с подтвержденным, так и с неподтвержденным диагнозом. Из них 36 человек находятся в тяжелом состоянии.