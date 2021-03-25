Москва, , 13:40 — REGNUM Россия заинтересована в продолжении диалога с Японией, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в диалоге с Японией, — сказал представитель Кремля. — Мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую структуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет».

Таким образом Песков ответил на вопрос, видит ли Москва возможности для диалога с Токио по вопросу Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 25 марта, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что власти страны намерены продолжать следовать достигнутым ранее с Россией соглашениям об активизации переговоров о мирном договоре, основываясь на советско-японской совместной декларации 1956 года. Позиция Токио, касающаяся продолжения двусторонних переговоров, остаётся неизменной, уточнил он.

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