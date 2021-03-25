Чита, , 13:38 — REGNUM В Забайкалье в связи со смертью одного из осуждённых возбуждено уголовное дело. Как сообщает 25 марта региональное СУ СК РФ, инцидент произошёл 18 марта 2021 года в ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН по Забайкальскому краю».

Когда там возникла протечка канализационной трубы, устранять аварию было решено силами трёх осужденных. Несмотря на то, что сотрудники исправительного учреждения достоверно знали о том, что осужденные не подлежат привлечению к работам по устранению последствий аварийной ситуации, заключённым, не обеспеченным средствами индивидуальной защиты, было поручено использовать угольный шлак, который относится к опасным отходам.

В итоге одному из осужденных причинены множественные ожоги кожи в области шеи, ушей, предплечий, кистей, ног, живота, что квалифицируется как термический ожог 1−2 степени 40%. Второй осужденный получил контактные ожоги около 60% тела, головы, верхних и нижних конечностей, дыхательных путей. От полученных повреждений спустя неделю мужчина скончался в медучреждении.

В настоящее время в рамках расследования следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1. В феврале 2021 г. работавшая в регионе комиссия ФСИН России выявила многочисленные недостатки в работе подразделения.

Читайте также: Начальник СИЗО-1 в Иркутске лишился должности после проверки