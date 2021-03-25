Москва, , 13:37 — REGNUM Всероссийский электоральный экспертный форум надо проводить именно сейчас, пока еще в ряде регионов России идет формирование избирательных комиссий и доукомплектация штабов общественного наблюдения за выборами, идет обучение потенциальных наблюдателей, считает журналист, общественный деятель, первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Россия готовится к большой избирательной кампании, и сейчас как никогда важно «сверить часы», и понять, насколько подготовлены люди, которые будут защищать результаты выборов, которые не дадут скомпрометировать открытый и прозрачный избирательный процесс. В частности, я буду предлагать модельную образовательную программу по противодействию фейкам для наблюдателей, автором которой я и являюсь, — рассказал Александр Малькевич в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — К сожалению, уже сейчас я вижу, что в ряде российских регионов «спустя рукава» отнеслись к информационной профилактике, и бороться с фейками учат сами же «фейкоделы» и «фейкометы», главные фейковые специалисты — это очень грустный сигнал. К сожалению, мне будет трудно сейчас погрузиться в это, потому что я очень серьезно занят в Санкт-Петербурге, где руковожу главным региональным телеканалом».

«Мы и в прошлом году фиксировали ситуацию, когда с пафосом и понтом в каком-нибудь регионе проводили Круглый стол, декларируя, что намерены обсудить, как бороться с фейками, и что перед участниками выступит большой специалист «Иван Иванович Пупкин», которого никто не знает — такой, знаете ли, гастролирующий Остап Бендер. Наивно говорить о том, что Общественная палата Российской федерации должна сертифицировать таких «специалистов», но в целом это было бы разумно, потому что нас могут сбить с толку, увести в сторону, а это абсолютно недопустимо», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 25 марта в Москве открылся I Всероссийский электоральный экспертный форум, собравший порядка 75 экспертов из 70 регионов: электоральных юристов, правозащитников, социологов, общественных деятелей, политологов, журналистов. Форум организован Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при содействии Общественной палаты РФ и поддержке партнёрских организаций: Ассоциации юристов России, Ассоциации «Гражданский контроль», общероссийского движения «Корпус «За чистые выборы», ПРИСП и Фонда исследования проблем демократии.

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