Симферополь, , 03:15 — REGNUM Возвращение Крыма в состав России в 2014 году стало поворотным событием, изменившим ход постсоветской истории не только России, но и всего мира. Почему событие, которому исполнилось в этом году 7 лет, заслуживает самой высшей оценки, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Крым из космоса Иван Шилов © ИА REGNUM

Воссоединение Крыма с Россией прервало то состояние уверенности в своем превосходстве, которое Запад считал по отношению к России своим «вечным и законным» достижением после развала СССР. Многим казалось, что «майданизация» Украины успешно подготовила распад и самой России, которой не удастся теперь ничего противопоставить операции вторжения Запада, вовсю разгорающейся у самых ее границ. Но не тут-то было и, как показала история, вовсе не все на Украине были готовы оказаться разменной монетой и фишками в чужой игре. Крым смог пробиться к России, но условия для этого шага оказались для него гораздо лучше подготовлены, чем для героически сопротивляющегося Донбасса. Как же отреагировали те, кто никак не ожидал от русских такого мощного ответа на украинский шабаш Запада?

Читайте статью Елены Паниной «Возвращение Крыма в Россию изменило ход мировой истории»