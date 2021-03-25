Казань, , 13:38 — REGNUM В Татарии все медики, работающие в «красной зоне», получают психологическую помощь. Об этом сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

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Она отметита, что врачи пережили два тяжелых периода работы в «красной зоне». Для этих медиков проводятся психологические тренинги, которые закладываются в систему повышения квалификации. «Для всех врачей, которые работали с Covid-19, проводились и продолжаются занятия», — добавила Фазлеева.

Психологи порой сталкивались и с нервными срывами медработников, особенно, когда им приходилось в течение 14 дней работать не выходя из ковидных стационаров, резюмировала зампремьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM в начале марта, в Татарии с начала пандемии от коронавируса погибли 27 медработников. Связь с профессиональной деятельностью подтвердилась в восьми случаях, еще в девяти — проводилось расследование.

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