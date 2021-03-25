Чита, , 13:35 — REGNUM В Чите появится первая в России киберспортивная академия. Она будет открыта на базе спортивной школы олимпийского резерва ГБУ «СШОР №2», сообщают корреспонденту ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе ФКС России.

Известно, что в киберспортивной академии будут проходить соревнования, а также обучающие программы и тренировки по киберспорту и компьютерной грамотности. Сборные команды Забайкальского края смогут тренироваться там бесплатно.

Эту инициативу также поддержало Министерство спорта Забайкальского края. Оно выделило из фонда развития региона средства на закупку дорогостоящего оборудования для эффективной работы академии.

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