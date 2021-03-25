Москва, , 13:35 — REGNUM В 2020 году структура американского импорта нефти претерпела изменения в пользу прироста российской составляющей, которая достигла максимума с 2011 года — 7% от совокупного импорта «черного золота» или 538 тыс. баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Сформированная ситуация имеет расхождение с положениями энергетической доктрины США, но при этом «закрыла» выпавшие объемы поставок из Венесуэлы по факту введения американцами санкций против этой страны.

Учитывая, что российская марка Urals имеет структуру, схожую с венесуэльским продуктом, такая вынужденная «рокировка» в сложившихся обстоятельствах выглядит экономически (но не политически) оправданной.

Фактически, своим давлением на один «неугодный режим» они открыли дополнительные возможности другому.

Однако рассчитывать на такую структуру американского нефтяного импорта в долгосрочной перспективе вряд ли придется.

Весьма вероятно, что зависимость от России в столь серьезном объеме американская администрация долго терпеть не будет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, раньше доля нефти из России в импорте США была 0,5%, теперь уже она составляет 7%, приводит данные агентство Bloomberg.

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