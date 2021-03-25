Минск, , 13:34 — REGNUM «Приморский край — давний и перспективный партнер Белоруссии на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше Отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля», — заявил 25 марта Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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Лукашенко сообщил о поддержке России в ходе длящегося с прошлого года белорусского политического кризиса, отметив: «Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь». Больше новостей на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии

«Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации (Дмитрий Мезенцев, который недавно стал Госсекретарем Союзного государства. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Белоруссии. За нами дело не станет», — добавил Лукашенко.

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