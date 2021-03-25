Нальчик, , 13:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в течение одного совместного рейда сотрудников полиции и судебных приставов были выявлены несколько десятков автомобилей, чьи владельцы являются должниками и имеют неоплаченные штрафы за нарушения Правил дорожного движения. С помощью камер видеофиксации в руки сотрудников МВД и ФССП попали свыше 70 человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Общая сумма взысканной задолженности по административным штрафам в области дорожного движения и налоговым платежам составила 518 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Рейд проводился в течение нескольких часов на оживленном участке Нальчика — на пересечении улиц Ногмова и Чернышевского. Правоохранители наложили арест на пять автомашин, а один автомобиль был изъят.