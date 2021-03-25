Ташкент, , 13:33 — REGNUM На авторынке Узбекистана представлены новые Chevrolet Equinox и Chevrolet Tracker 2021 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба UzAuto Motors.

Chevrolet Equinox оснащена полностью светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о движении позади автомобиля, а также различными системами безопасности. Стоимость этой модели составляет от 299 миллионов сумов (2,17 млн рублей).

Chevrolet Tracker отличается от предыдущих моделей климат-контролем, возможностью электронного управления на водительском кресле и наличием сидений, обитых искусственной кожей. Цена кроссовера начинается от 166 899 500 сумов (1,21 млн рублей).

Отмечается, что заказы на новинки в Узбекистане дилеры начали принимать в конце прошлого года. Тогда только за один день удалось собрать 85 заказов на новые модели.

Ранее компания Lingenfelter представила в США «пакет» модернизаций для кроссовера Chevrolet Blazer.

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