Варшава, , 13:37 — REGNUM В начале пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз и США допустили несколько фатальных ошибок. Такое мнение 25 марта высказал основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью польскому телеканалу ТВН24 и газете Wyborcza.

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По словам Гейтса, несмотря на то, что ряд людей, включая его, предупреждали, говоря, что «за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы», такие инвестиции сделаны не были и в их числе — рекомендация максимально возможно быстро диагностировать больных.

«Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну», — отметил он.

«Несколько стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену», — добавил основатель Microsoft.

Кроме того, по мнению Гейтса, ранние инвестиции в данном вопросе могли бы исправить ситуацию и это обошлось бы дешевле.

«Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс — если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! — тогда страны могли бы справиться гораздо лучше», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир должен вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции к концу 2022 года.