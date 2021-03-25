Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 марта, выявлено 78 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 12 детей. Носители нового вируса зафиксированы в 16 муниципальных образованиях, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Для сравнения, на 24 марта выявлен 81 факт заражения за сутки.

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С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 39 518 случаев заражения. COVID-19 переболели 36 299 человек. На сегодняшний день лечение в больницах получают 545 человек. Состояние 189 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 29 оренбуржцев, еще 452 пациента получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевания стали 716 человек. За последние сутки подтверждено четыре летальных исхода.

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