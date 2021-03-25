Вашингтон, 25 марта 2021, 13:30 — REGNUM Сегодня, 25 марта, состоялась премьера анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона» по мотивам популярной многопользовательской видеоигры Dota 2. Все эпизоды шоу доступны на Netflix.
Главным героем сериала станет драконий рыцарь Дэвион (Юрий Ловенталь), которому предстоит совершить опасное путешествие и раскрыть древние тайны. Сообщается, что первый сезон «Крови дракона» состоит из восьми эпизодов.
Напомним, Dota 2 — это популярная соревновательная игра, разработанная американской студией Valve. Её релиз состоялся в 2013 году.
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