Волгоград, , 13:31 — REGNUM В Волгоградской области 25 марта подтверждён 121 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находится 2 221 человек, выписаны после лечения ещё 124 пациента, зарегистрированы шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявили 52 920 носителей инфекции. Выздоровели 50 642 человека, скончались от осложнений 924 пациента.

Лечатся в инфекционных госпиталях 2 209 взрослых и 12 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 354 пациента.