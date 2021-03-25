Москва, , 13:29 — REGNUM Возможность проведения встречи посла РФ в США Анатолия Антонова с президентом России Владимиром Путиным зависит от наличия времени у главы государства. Об этом 25 марта Антонов сообщил журналистам.

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«Наверное, этот вопрос надо не мне задавать, — подчеркнул дипломат. — Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной».

Посол добавил, что за то время, пока он находится в Москве, уже состоялся целый ряд встреч в различных ведомствах.

«Встречи эти идут, и вы о них узнаете. Каждый день планируются новые и новые встречи», — уточнил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в российский МИД 17 марта после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена, который вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

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В МИД пояснили, что дипломата вызвали в Москву «для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям». Антонов заявил, что пока не знает, когда вернётся в США. Это зависит от решения руководства.