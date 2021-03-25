Москва, 26 марта, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Печальная дата — 30-летие референдума о сохранении СССР вновь напоминает о необходимости задуматься, как именно была потеряна самая великая государственная форма, которую когда-либо удавалось воплотить в жизнь народам России и их союзникам. О том, как можно приблизиться к пониманию причин этой чудовищной катастрофы, рассуждает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Могильщики

30 лет назад 9 из 15 республик СССР провели референдум о сохранении СССР. Грузия, Армения, Литва, Эстония, Латвия и Молдавия отказались от участия, хотя жители этих республик тоже голосовали, просто для этого им нужно было добраться до ближайших мест, где голосование проводилось. Что же показали результаты этого голосования в 1991 году? Во-первых, более ¾ проголосовавших отдали свои голоса за сохранение единой страны, что, казалось бы, должно было отвратить политические верхи от идеи развала СССР. И во-вторых, Советский Союз был разрушен уже в декабре того же года, а значит, никакая «воля большинства народа» не была учтена руководством. Этот кажущийся парадокс разрешается тем соображением, что процесс развала был запущен давно, бережно поддерживался в верхах и обеспечивался всей мощью антисоветской и антирусской пропаганды, под которую была мобилизована большая часть государственных информационных ресурсов. Но если предположить, что хотя бы сотая часть от тех 113,5 миллиона советских граждан вышли бы с протестом против развала, СССР существовал бы до сих пор. Почему же не сработало ни малейшее «пролетарское» или еще какое-нибудь чутье людей, которых после развала страны ожидали чудовищные бедствия?

Читайте статью Платона Беседина «30 лет референдуму, который не спас СССР»