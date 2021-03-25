* запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Четверо подозреваемых в вовлечении в деятельность экстремистской организации задержаны в Сочи, сообщили 25 марта в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, трое мужчин и женщина — участники местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы города Сочи» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которой в 2017 году решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны, в период с декабря 2018 по март 2020 года пропагандировали деятельности запрещенного объединения и вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации.

Подозреваемые задержаны в ходе мероприятий, которые провели сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В настоящее время следователь СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.