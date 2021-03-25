Салехард, , 13:28 — REGNUM На Ямале запустили пилотный проект для будущих матерей — проведение на раннем этапе генетического исследования. Об этом сообщил в докладе о положении дел в регионе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Генетическое исследование основано на анализе крови, из которого специалисты затем выделяют ДНК будущего ребёнка. Его уже прошли сотни беременных женщин Ямала. Данный анализ, по словам Дмитрия Артюхова, позволяет сделать точный вывод о здоровье будущего ребёнка.

«Такую точность ранее могли дать только инвазивные методы диагностики. Они несли в себе риск для беременности. Благодаря современным технологиям, теперь это совершенно безопасно», — отметил губернатор ЯНАО.