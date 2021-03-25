Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве на территории Мнёвниковской поймы планируется построить первые дома по реновации в 2023 году, сообщили 25 марта в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Отмечается, что уже определён подрядчик, который приступил к подготовительным работам. До конца весны 2021 года планируется выйти на строительно-монтажные работы. Всего на площади примерно в девять гектаров будет построено три жилых корпуса с общей площадью 53 тыс. кв. метра на 2334 квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, пять бассейнов нового павильона «Ластоногие» Московского зоопарка находятся в высокой степени готовности.

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