Джакарта, , 13:27 — REGNUM Вооруженные силы Индонезии получили 130 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.

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В настоящее время вооруженные силы Индонезии под командованием маршала Хади Тьяхджанто распределили препарат для вакцинации солдат.

Вакцинация солдат препаратом AstraZeneca начнется 27 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что шесть миллионов индонезийцев получили первую инъекцию вакцины от коронавируса.

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