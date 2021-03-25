Владимир, , 13:27 — REGNUM Российский биатлонист Алексей Слепов заявил, что не завершает карьеру и продолжает тренировки. Об этом 25 марта сообщает ТАСС.

«Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться», — сказал Слепов.

Он добавил, что через несколько дней, возможно, поедет на чемпионат России.

По словам 34-летнего спортсмена, он тренирует детей во Владимире, пока идут разбирательства по его допинговому делу.

Ранее тренер спортсмена Валерий Храмоножкин заявил, что Слепов принял решение завершить карьеру на фоне допингового разбирательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Биатлонист Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства