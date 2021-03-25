Улан-Удэ, , 13:26 — REGNUM В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялась церемония бракосочетания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСИН по Бурятии, невестой стала осужденная.

Тем не менее перед своим избранником она предстала со всеми подобающими торжественному моменту атрибутами — в белом свадебном платье, с причёской и букетом цветов.

«Под звуки марша Мендельсона представитель ЗАГСа пригласила пару, зарегистрировала брак, выдала свидетельство и поздравила молодоженов со столь важным событием в их жизни», — отметили в управлении.