Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 37 человек, при этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 25 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 524 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 47.

Победили болезнь 20 553 человека, из них за последние сутки вылечились 37 пациентов. Доля выздоровевших в Чувашии составляет 91,25%. В настоящее время официально диагноз COVID-19 поставлен 792 пациентам.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё семь пациентов с коронавирусом, всего зарегистрировано 1179 летальных исходов.

Отметим, что в 2020 году в медицинские организации, работающие в системе ОМС, получили дополнительное финансовое обеспечение в размере 565 млн рублей из резервного фонда правительства России на оказание медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.